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6 марта 2025, 14:15

Мизулина призвала сократить количество легионеров в российском футболе: «Хочется больше своих ребят, молодежи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Мизулина.
Фото Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в разговоре с «СЭ» призвала к сокращению количества легионеров в российском футболе.

«Хотелось бы, чтобы российские футболисты были более российскими, нежели иностранными. Хочется, чтобы было меньше легионеров, а больше российских ребят, молодежи, ребят из регионов. У нас много молодых людей занимаются спортом, хочется, чтобы их поддерживали — были возможности для детей и подростков двигаться по карьерной лестнице, выше и выше. Хочется, чтобы российские футбольные клубы брали своих, а не неких западных игроков», — сказала Мизулина «СЭ».

Согласно нынешнему регламенту РПЛ, клубы лиги могут иметь в заявке 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут присутствовать не более 8 легионеров.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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