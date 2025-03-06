Мизулина призвала сократить количество легионеров в российском футболе: «Хочется больше своих ребят, молодежи»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в разговоре с «СЭ» призвала к сокращению количества легионеров в российском футболе.

«Хотелось бы, чтобы российские футболисты были более российскими, нежели иностранными. Хочется, чтобы было меньше легионеров, а больше российских ребят, молодежи, ребят из регионов. У нас много молодых людей занимаются спортом, хочется, чтобы их поддерживали — были возможности для детей и подростков двигаться по карьерной лестнице, выше и выше. Хочется, чтобы российские футбольные клубы брали своих, а не неких западных игроков», — сказала Мизулина «СЭ».

Согласно нынешнему регламенту РПЛ, клубы лиги могут иметь в заявке 13 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно могут присутствовать не более 8 легионеров.