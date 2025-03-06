Семак — о матче с ЦСКА: «Нам не хватило остроты в завершающей стадии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего не хватило петербургской команде в матче 19-го тура против ЦСКА (0:0).

«Конечно, нам не хватало остроты, мы создавали недостаточное количество голевых моментов. Все матчи против армейцев проходят в напряженной борьбе с небольшим количеством моментов. Сложно сказать, насколько отразилось отсутствие наших ведущих игроков... Это креативные игроки, которые добавляют разнообразия в атаке. Что касается обороны, то были определенные помарки, не могу сказать, что мы сыграли плохо. Но в атаке нам не хватило остроты в завершающей стадии. В первом тайме было несколько голевых моментов, но во втором их практически не было», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 40 очками, опережая «Спартак» (40 очков) и «Краснодар» (40 очков) по дополнительным показателям.