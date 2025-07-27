Титов: «Надеюсь, в «Спартаке» сейчас не сделают оргвыводов по Станковичу»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» выразил свою поддержку главному тренеру команды Деяну Станковичу.

— На пресс-конференции Деян Станкович выглядел каким-то потерянным. Серб сказал, что уже беспокоится за свое здоровье и что не уверен, сможет ли подправить какие-то вещи в игре «Спартака».

— Наверное, это эмоции. Работа в «Спартаке» — огромный стресс. Да, ранее Деян тренировал «Црвену Звезду», которая тоже находится под постоянным давлением болельщиков, журналистов, общественности. Но в Сербии у тебя только один конкурент — «Партизан». А в России — пять-шесть! И пресс на тебя гораздо мощнее. Отсюда такие заявления после крупных поражений. Нервы пошаливают.

Надеюсь, что сейчас по горячим следам никто не будет делать по тренеру «Спартака» оргвыводов. Как это было, например, с Дмитрием Аленичевым и со мной. Там все решилось, можно сказать, за секунды...

Думаю, Станкович с помощниками проведут тщательный анализ и постараются выправить положение. Перестановки в составе, конечно, напрашиваются. В матче с «Акроном» две из них будут вынужденными. И если Маркиньос, наверное, вернется на поле через тур — в поединке с «Зенитом», то по Заболотному, честно говоря, не уверен.

— А зачем «Спартак» приобретал этого нападающего?

— Мы возвращаемся к началу разговора. Это «Спартак». Должен быть соответствующий менталитет, победный дух. Удалили одного игрока — не страшно! Это не хоккей! Ну хорош уже, ребят. Держите в голове, цвета какой команды вы защищаете. Тем более в одном моменте ВАР вам реально помог.

— Это в каком же?

— Когда отменили гол «Балтики» перед перерывом. На мой взгляд, никто Максименко по руке не бил. Чистый гол. Что-то смотрели, выясняли... В итоге не засчитали. Спасибо Карасеву за то, что принял такое решение. «Спартаку» дали шанс, но команда им совершенно не воспользовалась.

И в конце хотелось бы подчеркнуть. Сейчас спартаковские ветераны, общественность, болельщики поддерживают Деяна Станковича, доверяют его тренерскому штабу и желают ему успехов в ближайших турах.

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