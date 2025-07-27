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Титов: «Надеюсь, в «Спартаке» сейчас не сделают оргвыводов по Станковичу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» выразил свою поддержку главному тренеру команды Деяну Станковичу.

— На пресс-конференции Деян Станкович выглядел каким-то потерянным. Серб сказал, что уже беспокоится за свое здоровье и что не уверен, сможет ли подправить какие-то вещи в игре «Спартака».

— Наверное, это эмоции. Работа в «Спартаке» — огромный стресс. Да, ранее Деян тренировал «Црвену Звезду», которая тоже находится под постоянным давлением болельщиков, журналистов, общественности. Но в Сербии у тебя только один конкурент — «Партизан». А в России — пять-шесть! И пресс на тебя гораздо мощнее. Отсюда такие заявления после крупных поражений. Нервы пошаливают.

Надеюсь, что сейчас по горячим следам никто не будет делать по тренеру «Спартака» оргвыводов. Как это было, например, с Дмитрием Аленичевым и со мной. Там все решилось, можно сказать, за секунды...

Думаю, Станкович с помощниками проведут тщательный анализ и постараются выправить положение. Перестановки в составе, конечно, напрашиваются. В матче с «Акроном» две из них будут вынужденными. И если Маркиньос, наверное, вернется на поле через тур — в поединке с «Зенитом», то по Заболотному, честно говоря, не уверен.

— А зачем «Спартак» приобретал этого нападающего?

— Мы возвращаемся к началу разговора. Это «Спартак». Должен быть соответствующий менталитет, победный дух. Удалили одного игрока — не страшно! Это не хоккей! Ну хорош уже, ребят. Держите в голове, цвета какой команды вы защищаете. Тем более в одном моменте ВАР вам реально помог.

— Это в каком же?

— Когда отменили гол «Балтики» перед перерывом. На мой взгляд, никто Максименко по руке не бил. Чистый гол. Что-то смотрели, выясняли... В итоге не засчитали. Спасибо Карасеву за то, что принял такое решение. «Спартаку» дали шанс, но команда им совершенно не воспользовалась.

И в конце хотелось бы подчеркнуть. Сейчас спартаковские ветераны, общественность, болельщики поддерживают Деяна Станковича, доверяют его тренерскому штабу и желают ему успехов в ближайших турах.

Егор Титов.«Удалили у вас Заболотного — ну и что?! Где лидер, где игра в атаке?» Титов — о катастрофе «Спартака»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Деян Станкович
Егор Титов
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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