Сулейманов сообщил, что им интересовались пять клубов РПЛ

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов ответил на вопрос «СЭ» о причине ухода из «Локомотива».

— Почему выбрал «Ростов»?

— «Ростов» был во мне очень заинтересован. Понравилось, как тренер преподнес команду и тактику. Мне очень нравится эта тактика и установки тренера. Он мне звонил, говорил, что как, что к чему. Мне очень понравилось. Лично Альба звонил, говорил: Приезжай, мы хотим тебя видеть. К удивлению, было немало вариантов: «Балтика», «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» и «Ахмат».

— Почему не остался в «Локомотиве»?

— Я хочу игровое время. Понимал, что здесь есть Голенков, тоже очень сильный нападающий. Но мне нравится конкурировать, и чтобы конкуренция была здравой.

Сулейманов является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне он провел 40 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

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