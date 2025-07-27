Титов о матче «Спартак» — «Балтика»: «Бабич пожил в Москве и уже не тот...»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал игру защитника красно-белых Срджана Бабича в матче с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

— Нет характера?

— Не хочу делать глобальных выводов. Но мы говорим о том, что в соперниках у «Спартака» сегодня была «Балтика». Да, крепкая, организованная, тактически грамотная команда. Видна рука Талалаева.

Но, согласитесь, это не «Зенит», не «Краснодар», не «Динамо», не ЦСКА, не «Локо». Я просто боюсь себе представить, что было бы, получи такую фору «Зенит».

Меня испугала ментальность футболистов, которые не смогли найти в своем кругу вожака и переломить ситуацию Никто почему-то не сказал: «Ребята, вы чего?! Мы — «Спартак»! Да, у нас минус один. Ну и что? Дальше играем!»

А второй тайм в исполнении хозяев, увы, мало чем отличался от первого. Я сидел рядом с нашими болельщиками. И услышал много чего «интересного»...

— Барко, получается, не лидер?

— Барко — хороший футболист. Видно, какими качествами он обладает. Может быть, просто пока не до конца готов физически и ментально к началу сезона. Мы же читаем про интерес к нему из Бразилии... Он, безусловно, мастер и еще подтвердит свой класс. Но сегодня в «Спартаке» лидера не оказалось. Это пугает. Русских игроков в составе красно-белых очень мало. Тогда, получается, вся надежда на иностранца, который уже обрусел.

— Это вы про кого?

— Например, про Бабича. По нему сегодня есть вопросы. Из-под него забили, и я увидел, что это уже не тот игрок, который приезжал в «Спартак».

Легионеры, которые пожили какое-то время в Москве, потихонечку начинают сдавать. Это мой взгляд со стороны. Возможно, я и ошибаюсь. Но матч с «Балтикой» точно провален. Тут нет никаких оправданий! 0:3 дома от Калининграда — катастрофа.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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