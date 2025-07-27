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Титов о матче «Спартак» — «Балтика»: «Бабич пожил в Москве и уже не тот...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал игру защитника красно-белых Срджана Бабича в матче с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

— Нет характера?

— Не хочу делать глобальных выводов. Но мы говорим о том, что в соперниках у «Спартака» сегодня была «Балтика». Да, крепкая, организованная, тактически грамотная команда. Видна рука Талалаева.

Но, согласитесь, это не «Зенит», не «Краснодар», не «Динамо», не ЦСКА, не «Локо». Я просто боюсь себе представить, что было бы, получи такую фору «Зенит».

Меня испугала ментальность футболистов, которые не смогли найти в своем кругу вожака и переломить ситуацию Никто почему-то не сказал: «Ребята, вы чего?! Мы — «Спартак»! Да, у нас минус один. Ну и что? Дальше играем!»

А второй тайм в исполнении хозяев, увы, мало чем отличался от первого. Я сидел рядом с нашими болельщиками. И услышал много чего «интересного»...

— Барко, получается, не лидер?

— Барко — хороший футболист. Видно, какими качествами он обладает. Может быть, просто пока не до конца готов физически и ментально к началу сезона. Мы же читаем про интерес к нему из Бразилии... Он, безусловно, мастер и еще подтвердит свой класс. Но сегодня в «Спартаке» лидера не оказалось. Это пугает. Русских игроков в составе красно-белых очень мало. Тогда, получается, вся надежда на иностранца, который уже обрусел.

— Это вы про кого?

— Например, про Бабича. По нему сегодня есть вопросы. Из-под него забили, и я увидел, что это уже не тот игрок, который приезжал в «Спартак».

Легионеры, которые пожили какое-то время в Москве, потихонечку начинают сдавать. Это мой взгляд со стороны. Возможно, я и ошибаюсь. Но матч с «Балтикой» точно провален. Тут нет никаких оправданий! 0:3 дома от Калининграда — катастрофа.

Егор Титов.«Удалили у вас Заболотного — ну и что?! Где лидер, где игра в атаке?» Титов — о катастрофе «Спартака»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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