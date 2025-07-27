Титов о матче «Спартак» — «Балтика»: «Бабич пожил в Москве и уже не тот...»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал игру защитника красно-белых Срджана Бабича в матче с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.
— Нет характера?
— Не хочу делать глобальных выводов. Но мы говорим о том, что в соперниках у «Спартака» сегодня была «Балтика». Да, крепкая, организованная, тактически грамотная команда. Видна рука Талалаева.
Но, согласитесь, это не «Зенит», не «Краснодар», не «Динамо», не ЦСКА, не «Локо». Я просто боюсь себе представить, что было бы, получи такую фору «Зенит».
Меня испугала ментальность футболистов, которые не смогли найти в своем кругу вожака и переломить ситуацию Никто почему-то не сказал: «Ребята, вы чего?! Мы — «Спартак»! Да, у нас минус один. Ну и что? Дальше играем!»
А второй тайм в исполнении хозяев, увы, мало чем отличался от первого. Я сидел рядом с нашими болельщиками. И услышал много чего «интересного»...
— Барко, получается, не лидер?
— Барко — хороший футболист. Видно, какими качествами он обладает. Может быть, просто пока не до конца готов физически и ментально к началу сезона. Мы же читаем про интерес к нему из Бразилии... Он, безусловно, мастер и еще подтвердит свой класс. Но сегодня в «Спартаке» лидера не оказалось. Это пугает. Русских игроков в составе красно-белых очень мало. Тогда, получается, вся надежда на иностранца, который уже обрусел.
— Это вы про кого?
— Например, про Бабича. По нему сегодня есть вопросы. Из-под него забили, и я увидел, что это уже не тот игрок, который приезжал в «Спартак».
Легионеры, которые пожили какое-то время в Москве, потихонечку начинают сдавать. Это мой взгляд со стороны. Возможно, я и ошибаюсь. Но матч с «Балтикой» точно провален. Тут нет никаких оправданий! 0:3 дома от Калининграда — катастрофа.
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0