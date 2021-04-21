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Егор Титов: «Лига чемпионов может уйти от «Спартака» в этом сезоне»

18:25
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о проблемах московского клуба.

В матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «красно-белые» проиграли «Уфе» со счетом 3:0.

«Не берусь судить, потому что надо присутствовать внутри команды. Надо посмотреть тренировочный процесс, настроение футболистов. А так, тяжело. В матче с «Локо» мы увидели 0:2. Это было неприятно. Скорее всего, ЛЧ может уйти от «Спартака» в этом сезоне», — рассказал «СЭ» Титов.

В 26 матчах РПЛ «Спартак» набрал 47 баллов и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. 25 апреля московский клуб сыграет с ЦСКА в 27-м туре чемпионата России.

(Артем Бухаев)

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