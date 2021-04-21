Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов оценил шансы экс-наставника красно-белых Массимо Карреры на возвращение в клуб.

«Вопрос не ко мне. Об этом должны думать в «Спартаке». Знаете, Моуриньо тоже освободился. Берите на заметку», — сказал Титов.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. 19 апреля 56-летний итальянец был уволен из «Бари», где работал с февраля 2021 года. Сегодня, 21 апреля агент Карреры, Андреа Д'Амико заявил, что специалист готов вернуться в Россию.

(Артем Бухаев)