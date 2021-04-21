Титов оценил важность потери Марио Фернандеса для ЦСКА

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал поражение ЦСКА от «Сочи» (1:2) в 26-м туре Тинькофф РПЛ.

«Мне понравился «Сочи», нужно делать акценты на этой команде. В матче с «Зенитом» сочинцы играли первым номером. Поэтому следить нужно за ними», — сказал Титов.

Также Титов оценил потерю Марио Фернандеса для красно-синих.

«Для армейцев это потеря, конечно. И для сборной, конечно же, хотя игр в ближайшем будущем не будет. Будут ли жертвы у ЦСКА ради Кубка? Посмотрим», — добавил Титов.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 26 матчах.