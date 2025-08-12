Титов о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Фол на Жедсоне — однозначно пенальти!»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.
— Деян Станкович после матча с «Локомотивом» (2:4) сказал: «Это не игровой кризис, а кризис результатов». Удивились?
— Нет, почему? «Спартак» в целом играл неплохо. Имею в виду прежде всего атаку. Забил два мяча. Правда, пропустил четыре. Здесь больше вопросов к линии защиты. Ну и Максименко провел, конечно, не лучший матч. Отбивал перед собой не самые сложные мячи. Счет, увы, на табло. Хотя, на мой взгляд, на Жедсоне должны были ставить пенальти.
— Вот как?
— Для меня это однозначно 11-метровый! Ненахов фолил на бразильце. Ведь Сергей Иванов указал на точку, но у видеоарбитров почему-то возникло иное мнение... Я этого не понял! Человек получает удар сзади, и это не пенальти?! Какие-то новые правила, которые меняются каждый день...
Алексей Николаев, наш известный в прошлом судья, отметил: этот момент на усмотрение арбитра. Если бы 11-метровый был назначен, никаких вопросов не возникло бы. Для меня в динамике это стопроцентный фол. «Спартак» мог повести в счете, но... Считаю, это решение арбитров оказало определенное влияние на ход встречи.
— Вы недавно написали письмо Жедсону. Связываете с ним большие надежды?
— Писал не я, а пресс-служба клуба. Но все это, конечно, было сделано с моего согласия. Я, естественно, визировал текст. Сейчас столько бразильцев играет в мире, что ты теряешься и не знаешь, какой к тебе приедет. Но вот по Жедсону сразу видно, что к нам приехал классный футболист! Даже по тому эпизоду, когда он обыграл Карпукаса и заработал (а я в этом уверен) пенальти, все сразу стало понятно. Не каждый бразилец может так работать с мячом, так исполнить. Очень показательный момент. Жаль, что судьи в итоге вынесли вот такой вердикт...
А так, безусловно, надо отдать должное «Локомотиву». Очень организованная, дисциплинированная команда. Кто-то назовет тактику Галактионова «автобусом». Да нет, никакой это не «автобус». Просто «Локо» учел сильные стороны красно-белых. Действовать открыто против быстрых футболистов Станковича довольно рискованно. Так что тактика железнодорожников себя оправдала. Ну и надо отметить, что «Локо» вышел на поле в 10 российских исполнителей. Это отрадный факт.
После четырех туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 4 баллами располагается на 11-м месте в чемпионате России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2