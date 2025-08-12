Титов о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Фол на Жедсоне — однозначно пенальти!»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

— Деян Станкович после матча с «Локомотивом» (2:4) сказал: «Это не игровой кризис, а кризис результатов». Удивились?

— Нет, почему? «Спартак» в целом играл неплохо. Имею в виду прежде всего атаку. Забил два мяча. Правда, пропустил четыре. Здесь больше вопросов к линии защиты. Ну и Максименко провел, конечно, не лучший матч. Отбивал перед собой не самые сложные мячи. Счет, увы, на табло. Хотя, на мой взгляд, на Жедсоне должны были ставить пенальти.

— Вот как?

— Для меня это однозначно 11-метровый! Ненахов фолил на бразильце. Ведь Сергей Иванов указал на точку, но у видеоарбитров почему-то возникло иное мнение... Я этого не понял! Человек получает удар сзади, и это не пенальти?! Какие-то новые правила, которые меняются каждый день...

Алексей Николаев, наш известный в прошлом судья, отметил: этот момент на усмотрение арбитра. Если бы 11-метровый был назначен, никаких вопросов не возникло бы. Для меня в динамике это стопроцентный фол. «Спартак» мог повести в счете, но... Считаю, это решение арбитров оказало определенное влияние на ход встречи.

— Вы недавно написали письмо Жедсону. Связываете с ним большие надежды?

— Писал не я, а пресс-служба клуба. Но все это, конечно, было сделано с моего согласия. Я, естественно, визировал текст. Сейчас столько бразильцев играет в мире, что ты теряешься и не знаешь, какой к тебе приедет. Но вот по Жедсону сразу видно, что к нам приехал классный футболист! Даже по тому эпизоду, когда он обыграл Карпукаса и заработал (а я в этом уверен) пенальти, все сразу стало понятно. Не каждый бразилец может так работать с мячом, так исполнить. Очень показательный момент. Жаль, что судьи в итоге вынесли вот такой вердикт...

А так, безусловно, надо отдать должное «Локомотиву». Очень организованная, дисциплинированная команда. Кто-то назовет тактику Галактионова «автобусом». Да нет, никакой это не «автобус». Просто «Локо» учел сильные стороны красно-белых. Действовать открыто против быстрых футболистов Станковича довольно рискованно. Так что тактика железнодорожников себя оправдала. Ну и надо отметить, что «Локо» вышел на поле в 10 российских исполнителей. Это отрадный факт.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 4 баллами располагается на 11-м месте в чемпионате России.