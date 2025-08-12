Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

12 августа, 12:30

Титов о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Фол на Жедсоне — однозначно пенальти!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

— Деян Станкович после матча с «Локомотивом» (2:4) сказал: «Это не игровой кризис, а кризис результатов». Удивились?

— Нет, почему? «Спартак» в целом играл неплохо. Имею в виду прежде всего атаку. Забил два мяча. Правда, пропустил четыре. Здесь больше вопросов к линии защиты. Ну и Максименко провел, конечно, не лучший матч. Отбивал перед собой не самые сложные мячи. Счет, увы, на табло. Хотя, на мой взгляд, на Жедсоне должны были ставить пенальти.

— Вот как?

— Для меня это однозначно 11-метровый! Ненахов фолил на бразильце. Ведь Сергей Иванов указал на точку, но у видеоарбитров почему-то возникло иное мнение... Я этого не понял! Человек получает удар сзади, и это не пенальти?! Какие-то новые правила, которые меняются каждый день...

Алексей Николаев, наш известный в прошлом судья, отметил: этот момент на усмотрение арбитра. Если бы 11-метровый был назначен, никаких вопросов не возникло бы. Для меня в динамике это стопроцентный фол. «Спартак» мог повести в счете, но... Считаю, это решение арбитров оказало определенное влияние на ход встречи.

— Вы недавно написали письмо Жедсону. Связываете с ним большие надежды?

— Писал не я, а пресс-служба клуба. Но все это, конечно, было сделано с моего согласия. Я, естественно, визировал текст. Сейчас столько бразильцев играет в мире, что ты теряешься и не знаешь, какой к тебе приедет. Но вот по Жедсону сразу видно, что к нам приехал классный футболист! Даже по тому эпизоду, когда он обыграл Карпукаса и заработал (а я в этом уверен) пенальти, все сразу стало понятно. Не каждый бразилец может так работать с мячом, так исполнить. Очень показательный момент. Жаль, что судьи в итоге вынесли вот такой вердикт...

А так, безусловно, надо отдать должное «Локомотиву». Очень организованная, дисциплинированная команда. Кто-то назовет тактику Галактионова «автобусом». Да нет, никакой это не «автобус». Просто «Локо» учел сильные стороны красно-белых. Действовать открыто против быстрых футболистов Станковича довольно рискованно. Так что тактика железнодорожников себя оправдала. Ну и надо отметить, что «Локо» вышел на поле в 10 российских исполнителей. Это отрадный факт.

Бывший капитан &laquo;Спартака&raquo; Егор Титов&nbsp;&mdash; о&nbsp;поражении от &laquo;Локомотива&raquo; (2:4), Алексее Батракове и&nbsp;самой популярной команде в&nbsp;России.«В 90-е «Спартак» выигрывал россиянами — мы и в Европе пошумели. А что в ЛЧ показали бразильцы «Зенита»?» Интервью Титова

После четырех туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 4 баллами располагается на 11-м месте в чемпионате России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по «Северному потоку – 2»
В ДНР около 500 тыс. абонентов оказались обесточены после ударов ВСУ
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alexander Sheremet

    В ворота Спартака такой пеналь поставили бы 100%, и игрока удалили бы И все эксперты подтвердили бы, что судья прав :rofl:

    13.08.2025

  • Братчанин

    Про пенальти - погорячился Титов, ищет оправдание никакущему спартаку

    13.08.2025

  • Корнелий Шнапс

    я раньше думал, что Титов адекватный. Ошибался я.

    12.08.2025

  • ONIKAN2013

    Так же и будет, как пенальти железобетонный.

    12.08.2025

  • ONIKAN2013

    Звание спартаковца даёт пожизненную неадекватность. А если ещё бромантаном припудрить....

    12.08.2025

  • kubinec

    А причем тут бразильцы, если он португалец....

    12.08.2025

  • J. P.

    Как поклонник красно-белых говорю уверенно: пенальти был бы, если бы наш игрок не наступил на ногу защитнику. Но ведь наступил же? Понятно, что не нарочно, но в данном случае принцип "умышленно-неумышленно" не работает. За такое всем с начала чемпионата карточки дают. Может, Титов видеоповтор не видел? Странная у него позиция...

    12.08.2025

  • Александр Солодовников

    Замечательный троллинг ....

    12.08.2025

  • Александр Солодовников

    Такой пенальти можно увидеть только в том случае если на всю голову больной за Спартак... В этом моменте Жедсону ещё карточку надо было показать, он прямой ногой Ненахову в голеностоп засадил , и возможно не жёлтую .... Правда тогда про заговор против Спартака не говорил бы только ленивый.....

    12.08.2025

  • Олег Кн.

    Опять хнык хнык, пеналь не дали. А там его и небыло. С позиции арбитра казалось, что это пеналь и он свистнул. Но когда показали картинку из-за ворот, было чётко видно, что бразил сам въехал в ногу Ненахова нарушая правила. А мяч находился наверное в полуметре от его ноги. Нога Ненахова на земле, у поросёнка сверху.

    12.08.2025

  • оппонент

    Ну конечно,- судья казёл продажная...

    12.08.2025

  • Сергей Скворцов

    Плакаться и жаловаться на пенальти которого не было, это удел слабых! А что касается дистанции, в конце сезона удивишься, когда Локомотив будет если не первым, на второй строчке так точно, если будут еще усиления по ходу сезона, можно и чемпионство оформить. Этот Локомотив не тот, что был в прошлом сезоне, играющий без скамейки запасных, без возможности усилить игру по ходу матча, сейчас команда показывает стабильную, смелую игру, за счет сыгранной основы, плюс сделаны усиления, которые очень гарманично вписались в основной костяк команды, все стараются никто не выпадает, более того, команда будет прогрессировать по ходу сезона. А что касается физрука, то в матче со Спартаком, все видели одного физрука, нервно смотрящего на газон с опущенной головой :rofl: Более того, глупо называть Галактионова физруком, на фоне физрука возгловляющего Зенит, так бездарно управлять командой, имеющей по сути два основных состава, дорогущих игроков, не каждый может, но Семак умудряется!

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Если что,я за ЦСКА который всегда будт первый

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Егор 100 процетов прав,Пенальти железобитонный.Спартак сейчас кисель,но их прибиват это факт

    12.08.2025

  • TokTram_

    Опять Спам обидели...

    12.08.2025

  • Zoz1981+

    Вам светит что ли? Ни в одной команде так футболисты не деградируют как в Спартаке. Бабич прехал был в порядке, а сейчас? Барко, Угальде и т.д. Локомотив хотя бы не покупает за 20 лямов непонятно кого из Греции и Турции.

    12.08.2025

  • Palacios

    Конечно, пеналь. Депо так вечно везти не будет. Как и прошлогодний кураж закончится, а дальше привет...снова Галактионов- физрук. А он физрук и есть. А мастеров в Локо сейчас нет. Поэтому на дистанции им ничего не светит.

    12.08.2025

  • совва

    в юмористы подался?)

    12.08.2025

  • moogle

    Клоун

    12.08.2025

    • Тренер вратарей «Сочи» Бородин отреагировал на информацию о возможном переходе в штаб «Зенита»

    Дивеев — о Роше: «Я узнал за день до игры, что он уходит, и все»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости