Дивеев — о Роше: «Я узнал за день до игры, что он уходит, и все»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».

— Насколько шокирующей была новость об уходе Роши? В этот же день вы играли матч против «Ахмата», спустя некоторое время уже все решилось.

— Я узнал за день до игры, что он уходит — и все. Это его личная карьера. Хочу сказать ему спасибо, что был у нас в команде. Мы играли на протяжении 2-3 лет вместе в паре. Было интересно. Поэтому удачи ему. Главное без травм.

— Если тебе себе придет такое предложение, например, из Саудовской Аравии?

— Давайте, если оно будет, то будет. Пока ничего нет. Или вот к Олегу (Еремину, агенту. — Прим. «СЭ») обращайтесь.

Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.

