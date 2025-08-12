Тренер вратарей «Сочи» Бородин отреагировал на информацию о возможном переходе в штаб «Зенита»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе в тренерский штаб «Зенита».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» хочет усилить тренерский штаб вратарей.

— Появилась информация, что «Зенит» ведет с вами переговоры о возможном переходе в тренерский штаб команды. Это действительно так?

— Я впервые слышу об этом, — сказал Бородин «СЭ».

Бородин является тренером вратарей «Сочи» с 2018 года. «Зенит» после четвертого тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков.