12 августа, 12:20

Тренер вратарей «Сочи» Бородин отреагировал на информацию о возможном переходе в штаб «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе в тренерский штаб «Зенита».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» хочет усилить тренерский штаб вратарей.

— Появилась информация, что «Зенит» ведет с вами переговоры о возможном переходе в тренерский штаб команды. Это действительно так?

— Я впервые слышу об этом, — сказал Бородин «СЭ».

Бородин является тренером вратарей «Сочи» с 2018 года. «Зенит» после четвертого тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков.

Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Именно так – разогнать всех.

    12.08.2025

  • Сергей Чернов

    В Зените нужно заменить весь тренерский штаб, пока не поздно.

    12.08.2025

    • Агент Батракова назвал вбросом информацию о переговорах между «Локомотивом» и «Марселем»

    Титов о дерби «Локомотив» — «Спартак»: «Фол на Жедсоне — однозначно пенальти!»
