Эдуардо Докампо: «В Казани из-за погоды было невозможно тренироваться»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России против «Сочи». Казанцы готовились к игре в Сочи.

— В Казани было невозможно тренироваться из-за погоды, — объяснил Докампо в эфире «Матч премьер». — Здесь сделали то, что планировали сделать дома. Всегда пытаемся играть в нашу игру, а не оглядываться на соперника, а сегодня не будет.

Трансляция матча «Сочи» — «Рубин»