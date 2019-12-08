Эдуардо Докампо: «В Казани из-за погоды было невозможно тренироваться»
16:26
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России против «Сочи». Казанцы готовились к игре в Сочи.
— В Казани было невозможно тренироваться из-за погоды, — объяснил Докампо в эфире «Матч премьер». — Здесь сделали то, что планировали сделать дома. Всегда пытаемся играть в нашу игру, а не оглядываться на соперника, а сегодня не будет.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
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