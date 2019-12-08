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Эдуардо Докампо: «В Казани из-за погоды было невозможно тренироваться»

16:26

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России против «Сочи». Казанцы готовились к игре в Сочи.

— В Казани было невозможно тренироваться из-за погоды, — объяснил Докампо в эфире «Матч премьер». — Здесь сделали то, что планировали сделать дома. Всегда пытаемся играть в нашу игру, а не оглядываться на соперника, а сегодня не будет.

Трансляция матча «Сочи» — «Рубин»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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