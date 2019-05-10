16:46 | Футбол — РПЛ

Джорджевич получил повреждение в матче с "Анжи" и был заменен

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Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич не смог продолжить матч 28-го тура российской премьер-лиги с "Анжи".

На 10-й минуте встречи нападающий получил повреждение на правом колене. На 14-й минуте игрока заменил Огнен Ожегович.

Анжи - Арсенал Т

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