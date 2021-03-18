Маслов сыграл «рукой Мозеса». Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

На 51-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» (5:1) спартаковский защитник Павел Маслов сыграл в мяч правой рукой, однако судьи этого не увидели.

На помощь арбитру Владимиру Москалеву пришли его видеоассистенты Виталий Мешков и Николай Еремин. Они подсказали, что рефери пропустил фол спартаковца в своей штрафной площади.

«Спартак» — «Урал».

Москалев посмотрел повторы, убедился, что контакт мяча с рукой Маслова произошел ниже уровня подмышки (как минимум часть мяча попала ниже разрешенной зоны плеча) и указал на 11-метровую отметку.

(Александр Бобров)