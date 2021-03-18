Маслов сыграл «рукой Мозеса». Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?
21:33
На 51-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» (5:1) спартаковский защитник Павел Маслов сыграл в мяч правой рукой, однако судьи этого не увидели.
На помощь арбитру Владимиру Москалеву пришли его видеоассистенты Виталий Мешков и Николай Еремин. Они подсказали, что рефери пропустил фол спартаковца в своей штрафной площади.
«Спартак» — «Урал».
Москалев посмотрел повторы, убедился, что контакт мяча с рукой Маслова произошел ниже уровня подмышки (как минимум часть мяча попала ниже разрешенной зоны плеча) и указал на 11-метровую отметку.
(Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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