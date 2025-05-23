Источник: «Спартак» не получал от «Фламенго» предложений по Барко

В «Спартак» не поступало предложений от «Фламенго» по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко, сообщает Metaratings.

Ранее об интересе «Фламенго» сообщал канал TNT Sports Argentina.

По информации источника, интерес к футболисту проявляют и другие бразильские клубы, но «Спартак» не собирается продавать игрока ближайшим летом.

Барко летом 2024 года перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». В этом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 14 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.