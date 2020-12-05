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Джикия: «У нас потрясающие отношения с Газизовым»

19:36
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Тамбовом» в 17-м туре РПЛ (5:1) рассказал об общении с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Напомним, что по истечении первой половины сезона менеджер может покинуть красно-белых.

— У нас потрясающие отношения, он зашел в раздевалку, поздравил с победой,— сказал Джикия. — Он заходит и всегда с нами — и в дни побед и когда случаются поражения.

(Дмитрий Гирин)

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