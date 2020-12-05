Джикия: «У нас потрясающие отношения с Газизовым»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Тамбовом» в 17-м туре РПЛ (5:1) рассказал об общении с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.
Напомним, что по истечении первой половины сезона менеджер может покинуть красно-белых.
— У нас потрясающие отношения, он зашел в раздевалку, поздравил с победой,— сказал Джикия. — Он заходит и всегда с нами — и в дни побед и когда случаются поражения.
(Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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