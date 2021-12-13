Джикия резко оценил выступление «Спартака» в чемпионате России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Сочи» в 18-м туре Тиньофф РПЛ (0:3) и резко оценил выступление команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

— Счет крупный, но совершенно не по игре. Согласны ли вы с такой трактовкой?

— Возможно не по игре. Потому что при счете 0:1 мы получили необязательные контратаки, где пропустили необязательные голы, где должно было быть все наоборот. Но, к сожалению, футбол такая игра, что не все получается так, как ты хочешь.

— Огромное количество угловых, команде не удалось ни один из них реализовать. Что не получилось?

— Не получилось реализовать угловые, потому что так получилось. Были хорошие розыгрыши и в первом тайме, по-моему, мы разыграли с продлением, не попали. Во втором тайме тоже были хорошие. Но, повторюсь, что в футболе так бывает.

Какую оценку выставлю «Спартаку» за выступления в чемпионате России? Двойку.

Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.