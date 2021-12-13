Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с игроками «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

— Что думаешь про своего друга Артема Дзюбу?

— Все хорошо.

— Он стал реже играть, не попадает в сборную, как думаешь, это проблема?

— Не знаю, он хороший игрок, хороший футболист. Сейчас на сборах будет работать и попадет в основной состав.

— А Азмун?

— Я думаю, он уедет, в «Лионе» будет играть. Не знаю. Он хочет больше конкуренции, хочет переехать в новую команду.

(Антон Иванов)