Нобоа: «Дзюба — хороший футболист, а Азмун хочет в новую команду, где больше конкуренции»
22:05
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с игроками «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
— Что думаешь про своего друга Артема Дзюбу?
— Все хорошо.
— Он стал реже играть, не попадает в сборную, как думаешь, это проблема?
— Не знаю, он хороший игрок, хороший футболист. Сейчас на сборах будет работать и попадет в основной состав.
— А Азмун?
— Я думаю, он уедет, в «Лионе» будет играть. Не знаю. Он хочет больше конкуренции, хочет переехать в новую команду.
(Антон Иванов)
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю