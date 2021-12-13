Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Нобоа: «Дзюба — хороший футболист, а Азмун хочет в новую команду, где больше конкуренции»

22:05
Теги:

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с игроками «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

— Что думаешь про своего друга Артема Дзюбу?

— Все хорошо.

— Он стал реже играть, не попадает в сборную, как думаешь, это проблема?

— Не знаю, он хороший игрок, хороший футболист. Сейчас на сборах будет работать и попадет в основной состав.

— А Азмун?

— Я думаю, он уедет, в «Лионе» будет играть. Не знаю. Он хочет больше конкуренции, хочет переехать в новую команду.

(Антон Иванов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Дерматолог рассказал о причинах появления меланомы
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры