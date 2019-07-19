Джано и Джикия поздравили Самедова с днем рождения песней Ваенги. Видео

Футболисты "Спартака" Георгий Джикия и Джано Ананидзе оригинальным образом поздравили своего бывшего одноклубника Александра Самедова с 35-летием.

Джикия в своем Instagram выложил видео, на котором они с Джано сначала просто поздравляют Самедова, а затем включают песню Елены Ваенги "Желаю" и начинают активно ей подпевать.

Самедов выступал за "Спартак" в 2002-2005 годах, а затем в 2017-2018 годах. В составе красно-белых воспитанник клуба стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.