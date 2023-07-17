Шалимов считает, что Караваев играет сильнее Фернандеса в обороне

Российский тренер Игорь Шалимов сравнил защитника Марио Фернандеса, который перешел в «Зенит», с защитником петербургского клуба Вячеславом Караваевым.

«Караваев выносливый, злой, в хорошем футбольном возрасте, в обороне он сильнее Марио. Вопрос в том, остались ли у Фернандеса те качества, по которым мы его помним — игра в атаке, обострения, рывки... Если правда есть лишняк на 3-4 кг, то вопрос не просто в том, как сбросить, а как привести игрока в лучшие кондиции, а это несколько недель», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Сегодня, 17 июля, пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.