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Сегодня, 13:52

Бывший вратарь «Рубина» Коновалов может вернуться в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», вратарь «Тобола» Иван Коновалов может продолжить карьеру в России.

Игроком интересуется ряд клубов из РПЛ.

В январе 2022 года Коновалов ушел из казанского «Рубина» в шотландский «Ливингстон». В феврале 2023 года 28-летний россиянин отправился в «Тобол», в составе которого провел 12 матчей, пропустил 13 голов и отыграл 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Коновалова в 350 тысяч евро, его контракт с «Тоболом» действует до конца 2023 года.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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Эдуард Сперцян

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Александр Соболев

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