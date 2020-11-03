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«У нас тут грузины, армяне, осетины, киргизы — теперь есть казах!» Дзагоев оценил игру новичков ЦСКА

15:50
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил летную трансферную кампанию клуба. Летом красно-синие подписали защитника Бруно Фукса, полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Чидеру Эджуке, а также форварда Адольфо Гайча.

«В этом сезоне ЦСКА усилился: Эджуке хорош, Гайч входит потихоньку, все работают. Также ждем Бруно — немного не повезло ему с травмами. Баха [Зайнутдинов) как будто уже давно с нами, мы сразу приняли его на свой рынок, ха-ха. У нас тут грузины, армяне, осетины, киргизы — теперь есть казах! Баха — хороший, добрый парень и, само собой, говорит по-русски, что упрощает адаптацию в коллективе», — сказал Дзагоев в интервью Sport24.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-11-03-intervyu-alana-dzagoyeva--o-gole-v-vorota-rotora-zadachakh-tsska-na-sezon-202021-adaptatsii-gaycha-edzhuke-i-zaynutdinova-slaboy-rezultativnosti-chalova

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