Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил летную трансферную кампанию клуба. Летом красно-синие подписали защитника Бруно Фукса, полузащитников Бактиера Зайнутдинова и Чидеру Эджуке, а также форварда Адольфо Гайча.

«В этом сезоне ЦСКА усилился: Эджуке хорош, Гайч входит потихоньку, все работают. Также ждем Бруно — немного не повезло ему с травмами. Баха [Зайнутдинов) как будто уже давно с нами, мы сразу приняли его на свой рынок, ха-ха. У нас тут грузины, армяне, осетины, киргизы — теперь есть казах! Баха — хороший, добрый парень и, само собой, говорит по-русски, что упрощает адаптацию в коллективе», — сказал Дзагоев в интервью Sport24.