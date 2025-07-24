Салтыков: «Не было мыслей об уходе в аренду из «Локомотива». Работал и ждал своего шанса»

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков ответил на вопрос «СЭ» о своем игровом времени.

— Юрий Нагорных заявил о цели для «Локомотива» — топ-3 и финал Кубка. Какую ты себе цель ставишь?

— По-максимуму помогать команде, приносить пользу.

— Как ты переживал тот момент, когда долгое время не играл? Понимал ли, почему не играешь?

— Я старался работать каждый день, совершенствоваться. Но, наверное, тренерскому штабу виднее, кого ставить. У нас высокая конкуренция. Это нормально. Надо просто работать. Как тренерский штаб решит, так и будет.

— Тебя забирали из «Крыльев» на перспективу. Не было ли мысли уйти в аренду за игровой практикой?

— Нет, у меня не было никаких мыслей. Работал и ждал своего шанса. Получил. Будем двигаться от игры к игре и не переставать работать, — сказал Салтыков.

Салтыков перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в июне 2024 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 11 играх железнодорожников и сделал 1 голевой пас.