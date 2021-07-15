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Дюков: «Вопрос лимита мы сейчас обсуждаем с правительством»

12:52
Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в данный момент обсуждается вопрос о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

— Какова ситуация с лимитом на легионеров?

— Я являюсь противником лимита на легионеров. В прошлом сезоне мы лимит донастроили. И вот эта система «8+17» — она более эффективна, чем лимит «6+5». Мы видим, что клубы стали более избирательны в вопросе подбора легионеров. Проще стало работать тренерам. Выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки — он ущербный. И безусловно, оптимальная система — в которой лимита нет. Вопрос лимита мы сейчас обсуждаем с правительством. Но давать более подробные комментарии преждевременно.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «17 россиян + 8 легионеров» в заявке на чемпионат.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы