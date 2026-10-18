«Динамо» — ЦСКА: Окишор забил на 90+2-й минуте

Московское «Динамо» забило третий гол в ворота ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России — 3:1.

На 90+2-й минуте с передачи Ивана Сергеева отличился Виктор Окишор.