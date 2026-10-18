«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 18 октября на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.45 по московскому времени.

«Спартак»: Помазун, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Пруцев, Зобнин, Угальде.

Запасные: Довбня, Егоров, Ву, Джику, Саусь, Дмитриев, Денисов, Массалыга, Сорокин, Даку, Полех.

«Рубин»: Ставер, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Лобов, Иву, Бабаев, Ходжа, Сальседо, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Тесленко, Игнатьев, Безруков, Грицаенко, Йочич, Грипши, Сааведра, Кузнецов, Иванов, Моторин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Рубин» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 18:45. Лукойл Арена (Москва)

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