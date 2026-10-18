Гендиректор «Спартака» Некрасов — о Симоняне: «За его достижениями стоит колоссальный труд»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов выступил с речью на открытии памятника возле стадиона клуба бывшему футболисту и тренеру красно-белых Никите Симоняну.

«За всеми достижениями Симоняна стоит колоссальный труд. Когда мы говорим о его достижениях, стоит помнить о годах, в которые он играл и тренировал. Он соревновался с сильнейшими соперниками. Но для него всегда самым важным оставался красно-белый круг. Теперь тысячи болельщиков «Спартака» смогут отдавать дань памяти Никите Павловичу каждый раз, приходя на стадион», — сказал Некрасов.

В качестве игрока Симонян вместе со «Спартаком» четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок СССР (1950, 1958). В качестве тренера он дважды приводил красно-белых к титулу чемпиона СССР (1962, 1969) и трижды — к победе в Кубке (1963, 1965, 1971).

Симонян ушел из жизни 23 ноября и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

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