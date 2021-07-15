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РФС объявил список 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2020/21

12:58
Футболисты «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2020/21.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»).

Правые центральные защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»).

Левые центральные защитники: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло («Локомотив»).

Левые защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Лукас Айртон («Спартак»).

Правые полузащитники: Денис Макаров («Рубин»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»).

Правые центральные полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос, Вендел (оба — «Зенит»).

Левые центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»).

Левые полузащитники: Хвича Кварацхелия («Рубин»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке (ЦСКА).

Правые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»).

Левые нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

По итогам сезона-2020/21 чемпионом стал «Зенит», а лучшим бомбардиром чемпионата России стал Артем Дзюба (20 голов). Второе место в турнирной таблице занял «Спартак», третьим стал «Локомотив».

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Иван Торопцев все материалы автора

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