Романцев: «Мне не удалось поработать с Никитой Симоняном, но он был великим человеком»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал экс-футболиста и тренера красно-белых Никиту Симоняна великим человеком.

18 октября на стадионе «Спартака» состоялось открытие памятника Симоняну, который ушел из жизни 23 ноября.

«Мне не удалось поработать с Никитой Павловичем, к сожалению. Но он был великим человеком. Буду благодарить его за это всю жизнь», — сказал Романцев.

В качестве игрока Симонян вместе со «Спартаком» четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок СССР (1950, 1958). В качестве тренера он дважды приводил красно-белых к титулу чемпиона СССР (1962, 1969) и трижды — к победе в Кубке (1963, 1965, 1971).

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