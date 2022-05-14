Дюков рассказал о плюсах для российского футбола в условиях изоляции

Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие плюсы могут быть в условиях отстранения российских команд.

— Мы привыкли акцентировать внимание на минусах, но какие вы видите плюсы в отстранении российского футбола? — вопрос главе РФС.

— Сложно говорить о плюсах, потому что спортивная конкуренция способствует прогрессу и развитию футболистов, но мы ожидаем, что наши профессиональные футбольные клубы будут больше внимания уделять развитию и подготовке доморощенных футболистов. Мы со своей стороны готовы делать все для того, чтобы использовать эту возможность и дать шанс молодым российским футболистам развиваться и получать игровую практику, — заметил Дюков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы. РФС оспорил эти решения в CAS, процесс рассмотрения апелляций продолжается.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России. «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции: клубы считают, что этом решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.