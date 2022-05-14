«Уфа» — «Арсенал»: Кабутов открыл счет в первом тайме

Защитник «Уфы» Дмитрий Кабутов открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он отличился на 13-й минуте встречи — 1:0.

Партнеры вывели Кабутов на удар из-за пределов штрафной. Игрок мощно пробил в ближний угол.

Напомним, что «Уфа» и «Арсенал» ведут борьбу за право остаться в РПЛ. «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал» идет следом: 23 очка и 16-е место.