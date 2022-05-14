Дюков ответил на вопрос о целесообразности использования полиграфа при проверке судей

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация продолжает проверку дела арбитра Алексея Матюнина.

— Недавно вышло письмо арбитра Матюнина с просьбой отправить дело главы РПЛ и судейского комитета Ашота Хачатурянца в комитет по этике. Какова сейчас эта ситуация?

— РФС продолжает проверку. Пока проверка не завершена, я бы не хотел давать комментарий.

— Насколько целесообразен полиграф?

— Коллеги, я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применение полиграфа. В данном случае речь не идет о том, что РФС заставляет судей проходить проверку на полиграфе. Наоборот — это проверка осуществляется только при согласии судей.

Когда судья работает на каком-то матче, и по результатам этого матча возникает большое количество вопросов, которые заставляют сомневаться в его объективности, то естественно возникает вопрос, в том числе у комитета по судейству и департамента по судейству — вопросы о доверии: можно ли такому судье доверять?

В данном случае полиграф, это возможность для судей дать ответ на этот вопрос и доказать, что он был абсолютно объективен. Да, может он совершил ошибки, но мы все ошибаемся. Поэтому я смотрел бы на полиграф, как на возможность для судьи оправдаться, и доказать, что он честен, объективен и беспристрастен. А ошибки.. Все мы ошибаемся. Ошибки мы прощаем.

Напомним, Матюнин 24 апреля обслуживал матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). 26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев. После этого служба коммуникаций РФС сообщила, что в отношении арбитра проводится внутренняя проверка.