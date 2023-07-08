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Сегодня, 10:17

Дуглас Сантос: «Переход в «Спартак» невозможен, «Зенит» — единственный клуб для меня в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не будет выступать в России за другой клуб.

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших. Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — приводит слова Дугласа Сантоса Metaratings.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В минувшем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами.

Ранее стало известно, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит». Также полузащитник армейцев Хесус Медина, который заявлял, что никогда не перейдет в «Спартак», близок к трансферу в красно-белый клуб.

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Источник: https://metaratings.ru/news/duglas-santos-vsegda-khodyat-slukhi-ob-interese-iz-anglii-iz-germanii-no-nichego-konkretnogo-net-264273/
Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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