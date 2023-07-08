Дуглас Сантос: «Переход в «Спартак» невозможен, «Зенит» — единственный клуб для меня в РПЛ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не будет выступать в России за другой клуб.

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших. Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — приводит слова Дугласа Сантоса Metaratings.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В минувшем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами.

Ранее стало известно, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит». Также полузащитник армейцев Хесус Медина, который заявлял, что никогда не перейдет в «Спартак», близок к трансферу в красно-белый клуб.