Дуглас Сантос: «Переход в «Спартак» невозможен, «Зенит» — единственный клуб для меня в РПЛ»
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не будет выступать в России за другой клуб.
«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 млн евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто — «Зенит» всегда хочет лучших. Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — приводит слова Дугласа Сантоса Metaratings.
29-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В минувшем сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами.
Ранее стало известно, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит». Также полузащитник армейцев Хесус Медина, который заявлял, что никогда не перейдет в «Спартак», близок к трансферу в красно-белый клуб.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
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|0
|0-0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -