Семак подтвердил заинтересованность «Зенита» в подписании Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном переходе защитника Марио Фернандеса.

«О конкретике будем говорить тогда, когда будет какой-то результат. На сегодняшний день могу сказать, что «Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с представителем игрока только после того, когда сам представитель заявил, что ЦСКА утратил приоритетное право переговоров. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно. Нам Фернандес интересен», — сказал Семак на пресс-конференции.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.