Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед игрой с «Арсеналом» высказался о словах Станислава Черчесова, который заявил, что новый позиции Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина — это повод для анализа. Тренер сборной России отметил, что не рассматривает Зобнина как флангового игрока, а Бакаева как игрока центра поля.

— Я уважаю мнение Станислава Черчесова, — отметил Тедеско. — Здорово, что он смотрит матчи и анализирует. То, что он не видит Романа за позиции на фланге — это нормально, у него есть 3-4 футболиста на это место. Но у нас «Спартак», а не сборная. Считаю, что Роман отлично справился на позиции крайнего защитника, может быть, он еще сыграет там. Роман — универсальный игрок и хорошо там играет.

Мы еще не познакомились с Черчесовым, но планируем это сделать. Это была бы интересная встреча. Мне важно узнать его мнение по поводу наших игроков. Пока очень плотный график, выкроить время на подобную встречу еще не удалось.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр