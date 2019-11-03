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Доменико Тедеско — о словах Черчесова: «У нас «Спартак», а не сборная»

14:29
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед игрой с «Арсеналом» высказался о словах Станислава Черчесова, который заявил, что новый позиции Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина — это повод для анализа. Тренер сборной России отметил, что не рассматривает Зобнина как флангового игрока, а Бакаева как игрока центра поля.

— Я уважаю мнение Станислава Черчесова, — отметил Тедеско. — Здорово, что он смотрит матчи и анализирует. То, что он не видит Романа за позиции на фланге — это нормально, у него есть 3-4 футболиста на это место. Но у нас «Спартак», а не сборная. Считаю, что Роман отлично справился на позиции крайнего защитника, может быть, он еще сыграет там. Роман — универсальный игрок и хорошо там играет.

Мы еще не познакомились с Черчесовым, но планируем это сделать. Это была бы интересная встреча. Мне важно узнать его мнение по поводу наших игроков. Пока очень плотный график, выкроить время на подобную встречу еще не удалось.

Спартак — Арсенал Т

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