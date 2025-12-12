Селюк: «Динамо» и «Спартаку» не найти тренера лучше, чем Артига»

Представитель бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении специалиста в РПЛ.

«Артига — топ-тренер. «Динамо» и «Спартаку» не найти тренера лучше, чем он. Нет никаких сомнений, что «Спартак» стал бы чемпионом, назначив его. А вот «Динамо» сейчас нужно дать возможность Ролану Гусеву доработать до конца сезона», — сказал Селюк «СЭ».

На данный момент 49-летний тренер возглавляет ангольский «Петру Атлетику».