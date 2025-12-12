Семин считает, что у Гусева большие шансы стать главным тренером «Динамо»: «Он соответствует уровню клуба»

Семин считает, что у Гусева большие шансы стать главным тренером «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Ролана Гусева на пост главного тренера «Динамо».

«У Гусева достаточно опыта. Он уже был в такой ситуации. Думаю, у него большие шансы остаться главным тренером. Ролан соответствует уровню «Динамо», — сказал Семин «СЭ».

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина, который 17 ноября покинул команду, заявив, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Карпин тренировал бело-голубых с июня 2025 года.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 динамовцы занимают десятое место в турнирной таблице с 21 очками.