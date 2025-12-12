Тарпищев призвал «Спартак» оставить Романова главным тренером: «Знает своих и чужих игроков, чего не было при Станковиче»

Президент ФТР и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о кандидатах на пост главного тренера красно-белых.

«Идеальный тренер — некорректный вопрос. Найти идеального тренера легко, но он опять должен собрать новую команду под свой стиль работы. Получается, всех надо продать и взять новых. Это неправильный вопрос. Я сторонник наших тренеров. Допустим, Романов сейчас пришел, знаний хватает, знаком со своими и чужими игроками. Я бы, например, дал ему попробовать. Он не ломает игроков: знает и своих и чужих, чего не знал Станкович. Почему? Деян везде проиграл первые таймы. Это не тактика, не стиль, а знание игроков. С этой позиции с опаской смотрю на приход нового идеального тренера, потому что тот будет формировать все по новой. Это потеря еще полутора лет», — сказал Тарпищев «СЭ».

11 ноября «Спартак» объявил об отставке серба Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.