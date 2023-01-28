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Игонин — о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»: «Предложения не было и разговаривать об этом рано»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «ПСЖ».

«По Малкому каких только новостей нет. Но из всего этого вороха нужно выделять то, что сказал его агент, этому можно верить, — цитирует «КП-Спорт» Игонина. — Предложения не было и разговаривать об этом рано. Сложно объективно оценивать, может ли Малком туда уйти. На мой взгляд, и Паредес не способен был уйти. Но сейчас у него все возможности. Также и здесь. Вполне возможно, что Малком может показать более высокий результат в более конкурентной среде. Клаудиньо и Малком — определяющие футболисты. Вокруг их качеств «Зенит» выстраивает игру. Но ситуация поменялась. Если раньше у нас было три ключевых футболиста, то теперь их больше. Поэтому проблем и провала не будет, если они уйдут».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Срок действующего контракта с 25-летним бразильцем рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Малком провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: КП-Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Елена Рыбакина 6 1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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