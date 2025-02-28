Хомуха: «Ахмату» нужно играть на победу с «Рубином» и покидать зону вылета»
Бывший полузащитник «Ахмата» Дмитрий Хомуха рассказал о своих ожиданиях от матча 19-го тура РПЛ между грозненской командой и «Рубином».
«Я думаю, что грозненцев в субботу ожидает очень непростая игра. У казанцев очень крепкая и хорошо сбалансированная команда. Но «Ахмату» нужно играть на победу в матче с «Рубином» и покидать зону вылета из РПЛ. Думаю, что подопечные Сергея Ташуева настроены на то, чтобы набрать три очка в предстоящей встрече», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».
Игра команд состоится в Грозном в субботу, 1 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.
«Рубин» с 26 очками завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (13) располагается на 15-й позиции.
Источник: РБ Спорт
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