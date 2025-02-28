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28 февраля 2025, 16:59

Хомуха: «Ахмату» нужно играть на победу с «Рубином» и покидать зону вылета»

Алина Савинова

Бывший полузащитник «Ахмата» Дмитрий Хомуха рассказал о своих ожиданиях от матча 19-го тура РПЛ между грозненской командой и «Рубином».

«Я думаю, что грозненцев в субботу ожидает очень непростая игра. У казанцев очень крепкая и хорошо сбалансированная команда. Но «Ахмату» нужно играть на победу в матче с «Рубином» и покидать зону вылета из РПЛ. Думаю, что подопечные Сергея Ташуева настроены на то, чтобы набрать три очка в предстоящей встрече», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Игра команд состоится в Грозном в субботу, 1 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» с 26 очками завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» (13) располагается на 15-й позиции.

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Хомуха
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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3
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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