Пивоваров: «Бителло — игрок «Динамо». Мы ни с кем не ведем переговоры по нему»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Бителло.
— Вели вы переговоры с «Ботафого» после возвращения Бителло в клубе?
— Нет. И насколько мне известно, «Ботафого» уже купил игрока на его место. Бителло — игрок «Динамо». Сейчас мы ни с одним клубом не ведем переговоры по нему, — сказал Пивоваров «СЭ».
Ранее 25-летний хавбек с опозданием присоединился к «Динамо» на сборах, после того как бело-голубые разослали в бразильские клубы письма о том, что не дают согласия на переговоры с игроком.
Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023 года, за это время он провел 51 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.
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