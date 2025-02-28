Тимур Гурцкая: «Переход Глебова — очень хорошая сделка для всех»
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансфер хавбека Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».
«Очень хорошая сделка для всех. «Ростов» получил хорошие деньги, «Динамо» — хорошего игрока. Такое внутри рынка РПЛ бывает очень редко. Покупка Глебова на пике, в идеальной форме — хорошая сделка», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».
«Динамо» объявило о переходе 25-летнего полузащитника 20 февраля. Он подписал контракт до 2030 года.
Глебов выступал за ростовчан с 2019 года. Он провел 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»
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