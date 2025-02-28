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28 февраля 2025, 16:55

Тимур Гурцкая: «Переход Глебова — очень хорошая сделка для всех»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансфер хавбека Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

«Очень хорошая сделка для всех. «Ростов» получил хорошие деньги, «Динамо» — хорошего игрока. Такое внутри рынка РПЛ бывает очень редко. Покупка Глебова на пике, в идеальной форме — хорошая сделка», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о переходе 25-летнего полузащитника 20 февраля. Он подписал контракт до 2030 года.

Глебов выступал за ростовчан с 2019 года. Он провел 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
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Данил Глебов
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Тимур Гурцкая
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