Дмитрий Чистяков: «Сначала не понял, почему болельщики стали уходить с трибун»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков после победы над «Спартаком» (4:1) в матче 19-го тура чемпионата России выразил радость, что его команда смогла забить много мячей.

— С нашей стороны была хорошая игра, — сказал Чистяков. — Выполнили практически все, что запланировали. Забили много мячей. Правда пропустили ненужный мяч, но меня радует то, что много забили. В том числе и мой мяч. Я впервые забил в РПЛ. Уходим в отпуск с хорошим настроением и это приятно.

— Подведите итоги первой части сезона.

— У нас был хороший старт, но ноябрь получился чуть-чуть смазанным. Но сегодняшний матч это все перечеркнул. Получается, что эту часть сезона можно занести в актив. Думаю, что больше плюсов, чем минусов.

— Заметили, что сегодня активные болельщики покинули трибуны на 30-й минуте матча?

— Да, заметил, но сначала даже не понял. Там был аут какой-то непонятный. Смотрю на трибуны — все уходят. Только в конце сказали, что это была какая-то акция.

— Это помогло «Ростову»?

— Нет. Мы продолжали играть так, как настраивались. Меня же эта акция не касается.

— Ростовские болельщики тоже ушли с трибун.

— Не видел. Я был больше сконцентрирован на игре. (Елена Григорьевская)

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