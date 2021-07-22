Дмитрий Черышев: «Спартак» прикладывает максимум усилий, чтобы создать конкуренцию «Зениту»

Дмитрий Черышев, бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» и отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона Тинькофф РПЛ.

«Спартак» прикладывает максимум усилий, чтобы создать конкуренцию «Зениту». Плюс «Краснодар» не стоит сбрасывать со счетов. Они усиливаются и идут в хорошем режиме. Также Гончаренко прошел предсезонную подготовку с командой, в клубе есть идеи и идет подбор хороших футболистов. Думаю, тройка клубов сможет создать конкуренцию «Зениту». «Локомотив» не оставляет свои сильные позиции. Да, у них недавно был сбой в Суперкубке, но РПЛ — длинный путь, в котором результат может быть другим. Тут важно не потерять легкие очки", — сказал Черышев «СЭ».

Также специалист предаоложил, кто из команд может преподнести сюрприз в новом сезоне.

«Давайте посмотрим, как себя покажут «Крылья Советов». Команда немного усилилась, постаралась сохранить состав, который у них был в ФНЛ. Удивит, может быть, «Краснодар». В прошлом году они заняли 10 место и постараются приложить максимум усилий. Клуб может подняться», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Тинькофф РПЛ стартует 23 июля. «Ростов» и «Динамо» откроют чемпионат. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.