РФС показал подготовку судей к старту сезона-2021/22 РПЛ
16:55
РФС в Twitter показал, как проходит подготовка судей к старту чемпионата России сезона-2021/22.
«Подготовку прошли, фитнес-тест сдали, теорию усвоили — российские арбитры готовы к новому сезону. Яркие кадры со сборов судей РПЛ в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
25 июля состоится 1-й тур Тинькофф РПЛ.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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