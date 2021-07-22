РФС показал подготовку судей к старту сезона-2021/22 РПЛ

РФС в Twitter показал, как проходит подготовка судей к старту чемпионата России сезона-2021/22.

«Подготовку прошли, фитнес-тест сдали, теорию усвоили — российские арбитры готовы к новому сезону. Яркие кадры со сборов судей РПЛ в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

25 июля состоится 1-й тур Тинькофф РПЛ.