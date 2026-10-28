«Локомотив» в зоне стыков. Уход Галактионова — лучший выход для клуба и тренера?

Кажется, момент прощания настает.

Мнение

Стартовое пике «Локо» растянулось уже почти на половину чемпионата. В новой реальности задача железнодорожников — сохранение прописки, а основные конкуренты — обитатели подземелья таблицы. Испытывающие трудности «Факел», «Родина» и стремительно скатывающийся «Рубин» уже сменили тренеров. Михаил Галактионов — на очереди?

Успешные три с половиной года

В контексте возможного ухода Галактионова было бы неправильно забыть все его заслуги в Черкизово. Михаил Михайлович принял команду 13 ноября 2022 года на 14-м месте (зона стыков, как и сейчас). Игра команды весной наладилась, и на фоне тотального раздрая после немецкой управленческой саги в клубе итоговое восьмое место выглядит вполне приемлемо.

Результаты трех следующих чемпионатов: 4-я, 6-я и 3-я позиции. Особенно ценна последняя бронза, добытая практически полностью российским составом. Ключевые заслуги тренера — активное привлечение молодежи и узнаваемый, дающий результат стиль. Ныне забивающий «Барсе» в Лиге чемпионов Батраков, как и многие другие, заиграл именно при Галактионове.

Однако сейчас даже ослабленный уходом лидеров «Локомотив» выступает ниже возможностей. С таким серьезным кризисом в эру Галактионова команда еще не сталкивалась, и свет в конце туннеля просматривается с трудом. В футболе так случается, что даже вчерашний любимец болельщиков сегодня оказывается крайним. Вспомните хотя бы пример Клаудио Раньери и уникального «Лестера», закончившийся совсем не сказочным исходом. Поэтому все чаще возникают мысли, что тренеру и клубу для общего блага стоит разойтись.

Андрей Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Положение «Локо» закономерно

Спад красно-зеленых начался не сегодня и даже не в этом сезоне. В восьми заключительных турах РПЛ-2025/26 железнодорожники ни разу не забили больше одного гола и одержали всего две победы. Все это — с еще боевым составом, когда Батраков, Карпукас и Воробьев были на месте. Зацепить медали позволило стечение обстоятельств и щедрость конкурентов, в первую очередь «Спартака». А в текущем розыгрыше проблемы обострились. И да, 13-е место после 12 туров — результат по игре.

На дворе почти ноябрь, а у «Локо» по-прежнему ни одной домашней победы в Премьер-лиге. Схожие показатели только у новичков — «Факела» и «Родины». Если взглянуть на статистику, то ситуация явно не кажется несчастным случаем или невезением. Взять три очка удалось только у «Балтики» и тонущих воронежцев.

Вопросов по игре хватило бы на целую серию «Что? Где? Когда?». В последнем туре против «Ростова» железнодорожники впервые с 2018 года ни разу не пробили в створ — логичный итог для команды, которая идет лишь на 13-м месте по данному показателю.

Согласно данным Opta, «Локо» на 13-й позиции по ожидаемым очкам. По явным голевым моментам — во второй восьмерке. Полностью расклеилась и фланговая игра. Андрей Мостовой забил в первом же матче за новый клуб, но эксперимент с ним в роли «десятки» не оправдывается. Лучшие качества скоростного вингера материализуются в результат на других участках поля. Поэтому красно-зеленые стали более предсказуемы и мало давят на краях. Ни один участник РПЛ не подает меньше угловых, чем «Локомотив», для которого при Галактионове фланговая игра всегда была конвертирующимся в результат залогом агрессии.

При этом железнодорожники могли пропустить значительно больше фактических 16 мячей. Голкиперы клуба находятся среди лидеров чемпионата по проценту сейвов. Данный тезис подтверждают и цифры ожидаемых голов — у «Локомотива» самое большое расхождение между голами, которые им должны были забить, и забитыми на практике. Все эти данные в совокупности с нахождением в зоне стыков наглядно иллюстрируют комплексный характер проблем клуба.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что даст прощание с Галактионовым?

У «Локо» шестой по стоимости состав в лиге. Клубы из топ-5 самых дорогих расположились в первой пятерке таблицы. Несмотря на распродажу самых ценных активов, у красно-зеленых все еще хватает ресурсов, способных решать более серьезные задачи, чем выход из зоны стыковых матчей. Заменить ушедших лидеров действительно сложно, но Галактионову пока не удалось распределить их функции между имеющимися игроками и перестроить игровую модель.

Возможно, он просто не самый подходящий для такой работы тренер. Одно дело — регулярно бороться за место в верхней части таблицы, и совсем другое — выводить команду из кризиса и спасать от вылета. Здесь, в зависимости от клубной стратегии развития, есть два пути. Первый: глобальная перестройка, ведь признание проблемы — первый шаг к ее решению. Сейчас красно-зеленым нужно думать не о призовых местах, а о том, как сделать команду лучше в длительной перспективе. Этот сезон уже потерян для результатов, но выстроить фундамент для будущего еще можно. Нюанс в том, что с текущим тренером это не получается.

Второй вариант — промежуточный, при котором необходим спасатель, уже бывавший в таком положении специалист с опытом кризисного менеджмента. Безусловно, можно строить новую команду на перспективу, но какой в этом толк, если «Локо» рискует оказаться в лучшей лиге мира уже через полгода? Коллектив необходимо встряхнуть и банально взбодрить. Тем более у железнодорожников имеются все возможности для чего-то большего, чем прозябание за пределами первой десятки. Факт в том, что чем дольше, даже при всех былых заслугах, Галактионов на посту, тем меньше футболисты получают импульс и толчок к прорыву. В таком положении новый человек имеет неплохие шансы стать глотком свежего воздуха, так как хуже уже вряд ли будет.

Другой немаловажный момент — отношения Галактионова с боссами. Показательны слова тренера о трансферной политике клуба. В августе специалист заявил, что раньше входил в трансферный комитет, но в последнее время его туда не приглашают. Жирный намек на недовольство ситуацией и отдалением от принятия ключевых решений.

К тому же в начале октября «Локо» сменил спортивного директора. Пост Дмитрия Ульянова занял Нариман Акавов. Любопытный факт: Ульянов пришел в клуб в ноябре 2022 года — тогда же, когда и Галактионов. С одной стороны, привычный тренеру управленец уже не с командой. С другой — новый спортдир явно взят не просто так, а для решения кризисных задач в условиях экономии. Сам Галактионов привык к совсем другим целям.

Никто в XXI веке, за исключением Юрия Семина, не возглавлял «Локомотив» так долго, как Галактионов. Однако момент прощания наступает всегда. Игра клуба в совокупности с результатами намекают на необходимость перемен. Вопрос лишь в том, случатся они раньше или позже. Кажется, что в случае с Галактионовым время уже пришло. Очевидно, что команде необходимы импульс и новые идеи, и только перестановкой на должности спортивного директора можно не спастись.

Да и самому Галактионову, возможно, будет полезнее принять новый вызов в другой атмосфере. По слухам, на тренера имеют виды в Казани.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.