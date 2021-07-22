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Экс-врач «Локомотива» отрегировал на завершение карьеры Лысова

16:13
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Экс-врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал решение Михаила Лысова завершить карьеру.

Лысов — парень очень порядочный, ответственный и внимательный к мелочам. По человеческим качествам он будет хорошим тренером. Его решение завершить карьеру правильное. Мы с ним обсуждали это, завершить с профессиональным футболом было моей рекомендацией. Он попробовал, взял паузу и все-таки принял решение согласиться со мной. В принципе, эта проблема позволит ему везти здоровый образ жизни без ограничений на любительском уровне. На профессиональном, к сожалению, не получится, это противопоказано. Но на его образе жизни и тренерской карьере это никак не отразится", — рассказал Никита корреспонденту «Спорт-Экспресса» Анастасии Гундоровой.

Бывший защитник «Локомотива» Михаил Лысов объявил о решении завершить карьеру в возрасте 23 лет. По его словам, причиной стали проблемы со здоровьем. В будущем он хочет заниматься тренерской деятельностью.

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Сергей Федоров все материалы автора

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