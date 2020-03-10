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Дмитрий Балашов: «В связи с обвалом курса рубля, возможно летние сборы проведем в России»

11:15
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Генеральной директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о том, чем грозит его команде падение курса рубля.

— Чем грозит падение курса рубля «Арсеналу»?

— Мы пока еще анализируем ситуацию.

— Какие действия предпримите, в связи с этим: может, фиксация рубля по курсу до обвала или другие шаги?

— Буквально завтра мы все проанализируем с руководителем клуба и тогда сообщим, как будем действовать дальше. Пока я не готов говорить что-то конкретное, слишком неожиданно все произошло и для нас, в том числе. Конечно, это непростая ситуация для всех.

— Возможна ли ситуация, что проведете все летние сборы внутри страны?

— Все возможно. (Елена Григорьевская)

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