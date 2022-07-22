Осинькин ответил, способны ли «Крылья» повторить успех «Сочи»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что могут претендовать самарцы в этом сезоне.
— В недавнем интервью на «Коммент.Шоу» Курбан Бердыев выделил среди российских тренеров именно вас. Способны ли «Крылья» повторить подвиг «Ростова», который в 2016 году едва не стал чемпионом?
— Если объективно смотреть на вещи, сейчас это сделать невозможно.
— Почему?
— У нас молодая команда. А тогда в «Ростове» подобрались более опытные и более мастеровитые футболисты, которые умели решать совершенно иные задачи. Та команда прогрессировала и умела играть на результат.
— Ваши «Крылья» не умеют?
— В силу молодости мы играем в другой футбол. Все команды Курбана Бекиевича отличало именно это важное качество: умение играть на результат. К нашим подопечным оно может прийти только со временем. Сегодня мы можем провести яркий матч, но вряд ли способны показывать такой футбол на протяжении всего сезона. Хотя все время говорим с ребятами: мы должны уметь достигать побед.
— Получается, и прошлогоднее достижение «Сочи» вам сложно повторить?
— Некорректно сравнивать нас с «Сочи»: там уже сформировавшиеся мастера.
— Тогда какая ваша тренерская цель на сезон?
— Стараться побеждать в каждом матче и способствовать прогрессу своих подопечных. Мне бы не хотелось бороться за выживание, что помешало бы нам выращивать новых игроков, отвлекало бы от этого важнейшего процесса.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1