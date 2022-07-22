Осинькин ответил, способны ли «Крылья» повторить успех «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что могут претендовать самарцы в этом сезоне.

— В недавнем интервью на «Коммент.Шоу» Курбан Бердыев выделил среди российских тренеров именно вас. Способны ли «Крылья» повторить подвиг «Ростова», который в 2016 году едва не стал чемпионом?

— Если объективно смотреть на вещи, сейчас это сделать невозможно.

— Почему?

— У нас молодая команда. А тогда в «Ростове» подобрались более опытные и более мастеровитые футболисты, которые умели решать совершенно иные задачи. Та команда прогрессировала и умела играть на результат.

— Ваши «Крылья» не умеют?

— В силу молодости мы играем в другой футбол. Все команды Курбана Бекиевича отличало именно это важное качество: умение играть на результат. К нашим подопечным оно может прийти только со временем. Сегодня мы можем провести яркий матч, но вряд ли способны показывать такой футбол на протяжении всего сезона. Хотя все время говорим с ребятами: мы должны уметь достигать побед.

— Получается, и прошлогоднее достижение «Сочи» вам сложно повторить?

— Некорректно сравнивать нас с «Сочи»: там уже сформировавшиеся мастера.

— Тогда какая ваша тренерская цель на сезон?

— Стараться побеждать в каждом матче и способствовать прогрессу своих подопечных. Мне бы не хотелось бороться за выживание, что помешало бы нам выращивать новых игроков, отвлекало бы от этого важнейшего процесса.