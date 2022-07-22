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Сегодня, 15:45

Осинькин ответил, способны ли «Крылья» повторить успех «Сочи»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Осинькин.
Фото ФК «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что могут претендовать самарцы в этом сезоне.

— В недавнем интервью на «Коммент.Шоу» Курбан Бердыев выделил среди российских тренеров именно вас. Способны ли «Крылья» повторить подвиг «Ростова», который в 2016 году едва не стал чемпионом?

— Если объективно смотреть на вещи, сейчас это сделать невозможно.

— Почему?

— У нас молодая команда. А тогда в «Ростове» подобрались более опытные и более мастеровитые футболисты, которые умели решать совершенно иные задачи. Та команда прогрессировала и умела играть на результат.

— Ваши «Крылья» не умеют?

— В силу молодости мы играем в другой футбол. Все команды Курбана Бекиевича отличало именно это важное качество: умение играть на результат. К нашим подопечным оно может прийти только со временем. Сегодня мы можем провести яркий матч, но вряд ли способны показывать такой футбол на протяжении всего сезона. Хотя все время говорим с ребятами: мы должны уметь достигать побед.

— Получается, и прошлогоднее достижение «Сочи» вам сложно повторить?

— Некорректно сравнивать нас с «Сочи»: там уже сформировавшиеся мастера.

— Тогда какая ваша тренерская цель на сезон?

— Стараться побеждать в каждом матче и способствовать прогрессу своих подопечных. Мне бы не хотелось бороться за выживание, что помешало бы нам выращивать новых игроков, отвлекало бы от этого важнейшего процесса.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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Игорь Осинькин
Курбан Бердыев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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