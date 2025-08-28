Для «Ростова» сохранят грант от властей в размере 750 миллионов рублей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в следующем году планируется сохранить размер безвозмездного гранта для «Ростова».

Он отметил, что сумма, которую ростовский клуб ежегодно получает из областного бюджета, составляет 750 миллионов рублей.

«Несмотря на сложности с бюджетом и приоритеты, я все-таки надеюсь, что эта сумма у нас в 2026 году останется. Можно по-разному относиться к тому, сколько стоят футболисты, какая у них зарплата, но это правила игры такие. Если мы хотим, чтобы наш клуб был представлен в высшем дивизионе, то мы должны его поддерживать», — цитирует Слюсаря РИА «Новости».

После шести туров чемпионата России «Ростов» с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда одержала одну победу, потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью на старте РПЛ.